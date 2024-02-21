رسميًا.. مدرب البرازيل يُعلن استبعاد أليسون من معسكر مارس

أعلن دوريفال جونيور المدير الفني لمنتخب البرازيل بشكل رسمي استبعاد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول في فترة التوقف الدولي القادمة بمعسكر مارس.



ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف الدولي المقبلة من 18 حتى 26 مارس المقبل.



وتحدث دوريفال جونيور مدرب السامبا لقناة تي إن تي: "أليسون سيغيب عن قائمة المنتخب في فترة التوقف المقبلة للإصابة".

وبحسب موقع "ذا أثلتيك" تعرض أليسون للإصابة في تدريبات فريقه.

ولم يتمكن حارس ليفربول من المشاركة في مباراة فريقه الماضية ضد برينتفورد، والتي فاز بها الريدز بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.



وعلق يورجن كلوب المدير الفني للفريق على الخماسي المصاب إذ قال في مؤتمر صحفي: ""أليسون بيكر وديوجو جوتا وكورتيس جونز وترينت ألكسندر أرنولد ودومينيك سوبوسلاي غير متاحين ضد لوتون تاون".



وأوضح "أليسون يعاني من إصابة عضلية، لست متأكدًا من طول المدة. فيما يعاني ديوجو جوتا بسبب إصابة في الركبة".