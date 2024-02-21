أبو العلا..أداء الزمالك أمام الإسماعيلي كان مقبولا

أكد محمد أبو العلا مقدم برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك أن أداء فريق كرة القدم بالقلعة البيضاء أمام الإسماعيلي كان مقبول، لكن لم يتحقق الهدف المطلوب بحصد الـ3 نقاط.

وقال محمد أبو العلا أن الزمالك خاض المباراة وسط ظروف مختلفة في ظل وجود جهاز فني جديد ومشاركة بعض العناصر الجديدة، والأمر سيحتاج إلى وقت من أجل الوصول للشكل المثالي، مضيفا أن الفريق عانى أيضا سبب عدة غيابات.

وتابع: "الزمالك أظهر قدرة على السيطرة بشكل عام للفريق، لكن ترجمتها قد تحتاج إلى بعض الوقت".

وعن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لمقر نادي الزمالك، أكد محمد أبو العلا أن الزيارة تعيد العلاقات الطيبة بين الناديين، وأن التنافس بين القطبين في الملعب أو حتى خارجه دون أي اساءات بين الطرفين.