ندوات إعلامية توعوية بصحة القليوبية لرفع الوعي الصحي

بناءا على توجيهات الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بعقد الندوات التوعوية، لرفع درجة الوعي المجتمعي والتربية السكانية، قامت الدكتوره سحر محمد مسئول الاعلام والترببة السكانية بالمديرية، بالتعاون مع الدكتور أحمد فوزي مسئول الاعلام بالادارة الصحية بكفر شكر، بعمل عدة ندوات اعلامية للمترددين علي الوحدات الصحية التابعة لإدارة كفر شكر .

حيث تم تعريف المواطنين بأهمية الرضاعة الطبيعية وتأثيرها علي صحة الأم والطفل ، بالاضافة إلي التغذية التكميلية السليمية للأطفال ودورها في رفع درجة المناعة لديهم .

بالاضافة إلي التوعية عن مرض السكري وكيفية التعامل معه والوقاية من مضاعفاته.

كما تم تعريف المتردين علي مفاهيم الصحة الانجابية ، والأغذية الصحية التي تقوي جهاز المناعة لدي الكبار والأطفال.