انتظام العاملين بالفترة المسائية لمراكز شباب شبرا الخيمة

كلف اليوم احمد عزت مدير ادارة شباب شبرا الخيمة علاء عبد الصمد رئيس قسم المتابعة بالادارة والسيد حمدى السيد ،كيرليس نصر فؤاد مسؤولين قسم المتابعة بالادارة (لمتابعة مساكن اسكو ،الحرية والسماع ،دمنهور شبرا )

تلاحظ أثناء المتابعة انتظام العاملين للفترة المسائية بالمراكز ومفتوحة وتمارس النشاط بشكل طبيعى بوجود موظفي الفترة المسائية، مع الالتزام وتخفيض استهلاك الكهرباء وغلق المنشأت الغير مستخدمة .ومتابعة السجلات وسير العمل والعاملين،متابعة وسائل الأمن والسلامة والحماية المدنية.

كما تم النبية أيضا على تلافى الملاحظات المدونة بسجلات المتابعة بالمراكز والنوادي ، كما تم التأكيد علي سداد أي متأخرات مالية للوحدة الحسابية والضرائب ، ومتابعة السجلات ومتابعة أعمال المراكز والصيانة ووسائل الأمن تم التأكيد على ضرورة تلافي الملاحظات خلال أسبوع من تاريخه.

وتأتى المتابعات بناءا علي تعليمات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالمتابعات المستمرة والمكثفة على مراكز الشباب للتأكد من التزامها لتقديم أفضل الخدمات للمترددين ، وذلك وفقا لسياسة وزارة الشباب والرياضة وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة متابعة المراكز ، لضمان التزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات لأن مراكز الشباب خدمة مجتمعية ، تفتح أبوابها للجميع الفئات والإعمار .