محافظ جنوب سيناء يشهد الملتقى التوظيفي بجامعة الملك سلمان الدولية

شهد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الملتقى التوظيفي الأول بمشاركة كبرى الشركات الرائدة في سوق العمل، وذلك بمقر الجامعة بمدينة شرم الشيخ، بدعوة من الدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة، وذلك بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ وعدد من القيادات الجامعية وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة من التخصصات المختلفة.



وخلال كلمته أعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته لحضور الملتقى بجامعة الملك سلمان الدولية، مؤكدا علي أهمية دور الجامعة في بناء الشباب المؤهل للمشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد الوطني المحلي والقومي، مشيرا إلى أن جامعة الملك سلمان تمتلك إمكانيات علمية وتكنولوجية وكوادر رفيعة المستوى، وذخيرة شبابية قوية وواعدة، باتت مؤهلة بعد تخرجها للمساهمة في التنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية المميزة، مثمنا دور الجامعة الإيجابي في خدمة المجتمع وإخراج كوادر مختلفة من الخريجين في مختلف المجالات التي تحتاجها المحافظة، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر البناء بين الجامعة والمحافظة، مشيدا بدور هذا الملتقى ودوره في تدريب وتأهيل الطلاب واكسابهم الخبرات العملية مع النظرية وأيضا فتح آفاق جديدة وفرص للتعين بالفنادق والمنشآت السياحية وغيرها بالمحافظة،وضمان الحصول على أفضل الفرص الوظيفية المتاحة



وأوضح الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس الجامعة، أن تنظيم الملتقى التوظيفي الأول للجامعة يأتي بمشاركة كبرى الشركات في العديد من المجالات المختلفة، لإتاحة الفرص أمام الطلاب للتعرف على سوق العمل ومتطلباته وإتاحة الفرص أمام رجال الصناعة والشركات الصناعية والجهات والمؤسسات الداعمة والتمويلية، لدعم الطلاب في سوق العمل وفق المسار العملي الصحيح والاستفادة المتبادلة من الطاقات والعقول الخلاقة والأفكار الرائعة للطلاب، إضافة لتدريب الكوادر البشرية، ودعم وتنفيذ المشروعات البحثية والعملية القابلة للتطبيق، والعمل على تطبيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.





وشمل الملتقى العديد من الأنشطة والفاعليات، فضلًا عن تنظيم عدة محاضرات تعريفية لبناء المسار الوظيفي وتطوير المهارات، وتنظيم ورش الإرشاد والتوجيه ومحادثات العمل المهنية، لخلق فرص عمل وتوسيع نطاق الطلاب المعرفي للمسار الوظيفي المحتمل في تخصصاتهم؛ ونقل الطلاب إلى تجارب حقيقية للبحث عن الوظيفة المناسبة، والعثور على المعلومات حول الوظائف الشاغرة، وإجراء مقابلات عمل.



وقام المحافظ بتسليم شهادات تقديرية لطلبة الفرقة الرابعة عمارة، و افتتح المحافظ ورئيس الجامعة المعرض المقام علي هامش الملتقي وقام بتفقد جميع الإقسام به.