التحقيق في واقعة العثور على جثة مسن فى الغردقة

فتحت النيابة العامة بالغردقة، التحقيق فى واقعة العثور على جثة مسن داخل مسكنه.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغًا يفيد بالعثور على جثة رجل فى العقد الخامس من العمر داخل مسكنه بمنطقة عمارات دائرة قسم الغردقة.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشخص يدعى “طارق. إ” 46 سنة، ونقلت الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم وأمرت النيابة العامة بانتداب الشرعى لبيان أسباب الوفاة.