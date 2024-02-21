رقم مميز يحققه هالاند وإيدرسون بعد الفوز علي برينتفورد

حقق ثنائي مانشستر سيتي هالاند وإيدرسون رقما مميزا خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ال18 من الدوري الإنجليزي، والتي حسمها السيتي لصالحه بهدف نظيف.

حيث تمكن البرازيلي إيدرسون حارس مرمي فريق مانشستر سيتي من الحفاظ على نظافة شباكه أمام برينتفورد، ليكون بذلك قد خرج بشباكٍ نظيفة في 109 مباراة من أصل 241 مباراة له في ​الدوري الإنجليزي الممتاز​ معادلًا رقم جو هارت مع الفريق السماوي، وفي عدد مباريات أقل والذي حققه خلال 266 مباراة .



علي الجانب الأخر حقق أيضا المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند رقما مميزا بعدما سجل هدف امام برينتفورد ليصيح هالاند قد سجّل أهدافاً أمام جميع الفرق الّتي واجهها في الدوري.

وحقق مانشستر سيتي الفوز بهدف نظيف سجله المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 71 من عمر المباراة، بعدما استلم تمريرة طويلة في منتصف الملعب وانفرد بها امام حارس برينتفورد ليسكنها في الشباك بنجاح.

بهذا الفوز أرتقي فريق مانشستر سيتي الي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 56 نقطة، خلفًا لفريقي ليفربول المتصدر برصيد 57 نقطة ومتخطيا أرسنال الوصيف برصيد 55 نقطة.