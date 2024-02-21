شرم الشيخ أول مدينة ذكية في مصر بتشغيل منظومة "التاكسي الذكي"

تابع اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، اعمال التدريب الخاصة بسائقي التاكسي بمدينة شرم الشيخ وذلك بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

كما تابع المحافظ الاستعدادات الجارية لتشغيل منظومة "التاكسي الذكي" رسميًا في مدينة شرم الشيخ، لتصبح أول مدينة ذكية في مصر تعتمد أحدث منظومات التحول الرقمي والشمول المالي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على تطوير منظومة النقل العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشمل منظومة "التاكسي الذكي" العديد من المزايا التي تهدف إلى:-

تعزيز الأمن والسلامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية في جميع سيارات الأجرة.

ربط المركبات بنظام GPS لتحديد الموقع وتتبع الرحلات.

توفير رحلات مريحة وفعالة.

تمكين الركاب من حجز المركبات مسبقًا عبر تطبيق ذكي.

إتاحة خيارات دفع متنوعة مثل الدفع الإلكتروني وكروت الشحن.

ضمان وصول الركاب إلى وجهتهم في الوقت المحدد.

وقد أشاد اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بهذه الخطوة الهامة، مؤكدًا على حرص المحافظة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والسياح.

وأضافت الدكتورة إيناس سمير حافظ، نائب المحافظ، أن منظومة "التاكسي الذكي" ستساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب وتعزيز الأمن والسلامة في شرم الشيخ.

ويعد إطلاق منظومة التاكسي الذكي بمدينة شرم الشيخ خطوة هامة نحو تحويلها إلى مدينة ذكية تُقدم خدمات متميزة للمواطنين والسياح على حدٍّ سواء، وتعكس حرص الدولة المصرية على مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا وتوظيفها لتحسين حياة المواطنين.