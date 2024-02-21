حبس 4 تجار مخدرات فى البساتين

أمرت جهات التحقيق بالبساتين، اليوم الثلاثاء، بحبس 4 متهمين بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها بدائرة قسم شرطة البساتين،أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائى لفحصها وإرسالها تقرير وافٍ بها.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما نجحت أجهزة الأمن فى ضبط ٤ أشخاص بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزتهم (كمية من مخدر الشابو - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة")، ووبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ومن جهة أخري أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط (49) قضية "اتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 51 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.