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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قطع المياه لمدة 10 ساعات عن بعض مناطق أبو النمرس بالجيزة

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: " مركز ومدينة أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، منيل شيحة" وذلك لمدة ١٠ساعات، بدءاً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٣/ ٢ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق ٢٤/ ٢ / ٢٠٢٤.

وأرجعت الشركة، سبب انقطاع المياه إلى أعمال ربط خط المياه الجديد قطر ٩٠٠ مم مع الخط القائم داخل محطة طموه المرشحة بمنطقة أبو النمرس.

وتوفر الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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