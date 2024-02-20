الجريمة والعقاب وملك الدنيا في رابع أيام فعاليات نوادي المسرح بالإسماعيلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات اليوم الرابع الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح لفرعي الاسماعيلية والسويس ، المنفذ بفرع ثقافة الاسماعيلية.

شهد مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية، عرضين مسرحيين الاول الجريمة والعقاب،لنادى مسرح التل الكبير تأليف فيدور ديستوفيسكي،اخراج احمد يوسف، ديكور احمد تاحو، اشعار محمد الجزار، تمثيل محمد نبيل، محمد الجزار، منة شوقي، رندا يوسف، عبد الحميد امجد، احمد عبد الدايم، رودينا محمد،

حيث تدور احداث العرض حول الجريمة، (جريمة قتل)، دوافعها الظاهرية هي الانتقام من الاستغلال والظلم، الانتقام لأجل الإنسانية. ستكتشف بعد ذلك أن هذه لم تكن الجريمة الوحيدة، ستجد غيرها المزيد من الجرائم التي يعاني منها البشر ولا نلتفت لها لأننا لا نعتبرها أصلا جريمة. الفقر جريمة، الجوع جريمة وستسأل: تُرى، لأجل أي جريمة من هذه الجرائم كان الاسم " الجريمة" والعقاب؟.، كما يتعرض فكرة اخري وهي الدوافع النفسية لارتكاب هذة الجريمة وهل يحق للبعض ان يرتكبوا الجرائم بوصفهم استثنائون.

بينما جاء العرض الثاني بعنوان ملك الدنيا، تأليف صالح سعد، اخراج احمد ياسر، تمثيل ساندي وائل، اية وائل، محمد الشبراوي.

العرض يدور حول ملك خرج في رحلة صيد وعاد إلى مملكته ليجدها أصبحت حطاما ولم يتبقا من الشعب سوى فتاه واحده.

بحضور لجنة التحكيم المكونة من ا. محمد ميزو، ا. سعيد حجاج، ا. منار خالد، ت. محمد عدلي عضو الرقابة علي المصنفات، رجب احمد مقرر اللجنة.

وذلك بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أ. أمل عبدالله، بفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة أ. شيرين عبد الرحمن ،

بحضور ا. سماح حامد من إقليم القناة وسيناء الثقافي، ا. محمد رشدى مدير قصر ثقافة الاسماعيلية، ا. احمد طه مدير ادارة الشئون الفنية بفرع ثقافة الاسماعيلية.