لرفع العبء عن كاهل المواطنين.. افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بمركز ومدينة فايد

شهد ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بمركز ومدينة فايد، والذي تم تنظيمه بالتعاون والتنسيق بين محافظة الإسماعيلية والغرفة التجارية ومركز ومدينة فايد وتحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وذلك بحضور رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، ومدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، رئيس مركز ومدينة فايد ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



ويضم المعرض جميع السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والأسماك وياميش رمضان، بأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق، بالإضافة إلى منتجات متنوعة من مشغولات يدوية وأدوات منزلية وملابس جاهزة وأحذية وغيرها؛ من أجل توفير مستلزمات وملابس العيد بأسعار مخفضة.

وتفقد السكرتير العام المساعد ومرافقوه المعرض للتأكد من توافر مختلف المواد الغذائية والسلع الأساسية، التي تهم المواطن، وكذلك التأكد من بيعها بأسعار مناسبة، وعلى جودة المنتجات المعروضة، مع استمرار توافرها بالمعرض.

وخلال الافتتاح، التقى السكرتير العام المساعد بعدد من المواطنين والذين طالبوا بتخفيض أسعار اللحوم الطازجة والتي يتم عرضها بالمعرض وعلى الفور وجه السكرتير العام المساعد بتخفيض أسعار اللحوم الطازجة والتي يتم بيعها في المعرض خلال فترة إقامة المعرض.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بضرورة مراقبة المعرض بشكل دائم، للتأكد من توافر كافة المنتجات بجودة متميزة وبأسعار مخفضة على مدار مدة إقامة المعرض.