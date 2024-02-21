أهم أعمال يوسف السباعي بثقافة الإسماعيلية

شهدت مواقع فرع ثقافة الاسماعيلية، أنشطة ثقافية، ضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

نظمت مكتبة القصاصين الثقافية بالتعاون مع مدرسة القصاصين الاعدادية الجديدة، شخصية ومعلومة عن اهم أعمال يوسف السباعي حيث ولد سنة ١٩١٧ وتوفى فى عام ١٩٧٨ عن عمر ٦٠ عاما في ٢/١٨ حيث كتب العديد من الروايات اهمها (نائب عزرائيل) و(بين الاطلال)وكان عسكرا محنك وشغل كثير من المناصب وكان اهمها وزيرا للثقافة ومدرسا في الكليه حيث تحدثت هند محمد مديرة الموقع مع طلبة وطالبات الصف الأول والثاني الاعدادى بالمدرسة وقام بعض الطلبه بتحدث حول اغتيال الكاتب يوسف السباعى حيث اغتيل في قبرص فى ١٩٧٨/٢/١٨ .

بينما أقام بيت ثقافة الضبعية تصميم مجلة حائط بعنوان معلومة ورسمة عن البطالة (مفهومها وأسبابها وأثرها وعلاجها )، إشراف أحمد حسين خضرى مدير الموقع.