أهمية المياه" محاضرة في ثقافة الإسماعيلية

شهدت مواقع فرع ثقافة الاسماعيلية، مساء اليوم، أنشطة ثقافية ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

وشهدت مدرسة النيل الرسمية للغات بالإسماعيلية محاضرة عن أزمة المياه التي تواجه البلاد ضمن نشاط بيت ثقافة الشيخ زايد، حيث تحدثت لارا فرغلي عن تكثيف حملات التوعية المائية لطلاب المدارس مع بدء العام الدراسي الترم الثانى. قام فريق التوعية المائية بتنظيم ندوة توعية مائية بمدرسة النيل الرسمية للغات بمحافظة الاسماعيلية، بالتعاون مع وزارة الثقافة بعنوان "أهمية المياه وطرق الحفاظ عليها وترشيد استخدامها" ، وذلك لتوعية طلاب المدارس بأبعاد قضية المياه،وتم خلال الندوة استعراض طرق الحفاظ علي المياه وحمايتها من الهدر والتلوث وترشيد استخدامها وتبني السلوكيات الإيجابية بما يساهم في الحفاظ على المياه، وانتهاج هذه السلوكيات وتطبيقها فى حياتهم الخاصة والعامة بالاضافة لعرض افلام كرتونيه للطلاب عن المياه وذلك بمدرسه النيل الرسميه للغات إشراف ساره حسن مديره بيت ثقافه الشيخ زايد.

كما نفذت مكتبة أبو صوير الثقافية بالتعاون مع دار التبيان للأطفال، نشاط بعنوان (اقرأ لطفلك، كتاب حاجات ومحتاجات، تأليف أحمد زرزور، تنفيذ عبدالرحمن فراج، قراءة الكتاب مع الأطفال، والذي يحتوي موضوعات عن ضرورة الإهتمام بالنظافة والحفاظ على البيئة، وحماية على الكائنات الحية، إشراف أحمد شافعي مدير المكتبة، بحضور عمرو علي مسؤول المتابعة بفرع ثقافة الإسماعيلية.