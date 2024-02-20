بسعر غير متوقع.. مي عمر تتألق بفستان من السبعينات (صور)

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة من أحدث إطلالتها المستوحاه من السبعينات، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بلوك أنيق وجذاب.

وبدت مي عمر بإطلالة جذابة مرتدية فستان مصنوع من قماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات أوتطريزات، ولكنه جمع بين اللون الأبيض والأسود، ومحدد الخصر؛ ليبرز رشاقتها وجمالها.

وحمل فستان مي عمر توقيع دار الأزياءRasario،فيما بلغ سعره 4175 ريالا سعوديا مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

وإنتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود، ولم تتكلف في إرتداء المجوهرات، مكتفية بأقراط رقيقة مرصعة بالألماس.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير.

ووضعت مي عمر مكياجًا صاخبًا يعكس جمال ملامحها، مرتكزًا على الشفاه، فإختارت أحمر شفاه باللون الأحمر الجريء، وأبرزت جمال عينيها بالكحل والماسكرا؛ لتحصل على عينين جذابتين، بالإضافة لظلال العين بدرجات النود.