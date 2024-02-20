سمية الخشاب تهوس جمهورها بإطلالة جريئة من كواليس بـ100 راجل (صور)

شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من كواليس تصوير مسلسلها " بـ 100 راجل "، ومن المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2024.

سمية الخشاب تستعرض أنوثتها بالليجن في أحدث ظهور

تألقت سمية الخشاب بإطلالة رياضية، مرتديه ليجن مجسم باللون الأسود مكشوف الجانبين، مع توب قصير باللون الفوشيا ذا أكمام طويلة مما كشف عن رشاقتها.

ونسقت سمية الخشاب مع اللوك حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، ولم تظهر بأي مجوهرات أو إكسسوارات مما منحها إطلالة بسيطة.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت سمية الخشاب تصفيفة شعر بسيطة، تاركه خصلاتها تتدلى على كتفيها وظهرها بشكل مرتب وناعم، وقامت بتقسيم شعرها من الأمام إلى جزئين، وثبتته للخلف، مما عكس جمال ملامحها.

ووضعت سمية الخشاب بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على رسمة العين، فإعتمدت الكحل الأسود مع الرموش الكثيفة والطويلة، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما اختارت أحمر شفاه هاديء وناعم.