صناع السعادة تكرم الأطفال المتميزين بمركز أجا بالدقهلية

شهد اللواء صبرى سليمان رئيس مركز ومدينة أجا الاحتفال الذي نظمته "جمعية مصدرى مستثمرى أجا"و"صناع السعاده" الرياضية والثقافية والدينية ، وذلك تكريم أكثر من 50 طفل بنين وبنات من المتميزين وتوزيع الهدايا عليهم ضمن فعاليات لجنة المشاركة المجتمعية بمركز أجا.

جاء ذلك بحضور شريف احمد البقري رئيس مجلس إدارة الأكاديمية واعضاء مجلس إدارة جمعية مصدري ومستثمري أجا، وبحضور بعض الجمعيات الخيرية وأولياء أمور الأطفال وتنسيق.

حيث بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم الاستماع إلى بعض الفقرات الفنية للأطفال وعرض لبعض الأغاني الوطنية واستعراض الأنشطة الرياضية..

و قام "رئيس المركز" بتوزيع الهدايا وشهادات التقدير على الأطفال المتميزين لحثهم على الجد والاجتهاد والتفوق وحرص على إلتقاط الصور التذكارية مع الأطفال وذويهم لإدخال البهجة والسعادة على وجوههم.

وخلال الحفل أعرب رئيس مركز ومدينة أجا عن سعادته لتواجده وسط أبناؤه المتميزين من الأطفال وتكريمهم تقديراً لما قدموه من الأنشطة والفعاليات بالحفل ، مشيداً بدور الأسرة في رعاية أبنائها والإهتمام بهم ، متمنياً لهم التفوق في المراحل المقبلة..

*كما قدم "رئيس المركز" الشكر لجميع المشاركين والقائمين على هذا الحفل والحضور الكريم ،ودورهم في تنظيم الحفل وإدخال البهجة والسعادة على وجوه الأطفال تفعيلًا للمشاركة المجتمعية، داعيًا جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمشاركة المجتمعية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.