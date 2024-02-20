غداً.. مصر تترافع ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»

الوفد المصرى يواجه حكومة الاحتلال بسجلها الإجرامى

تترافع اليوم مصر ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى وتعد المرافعة المصرية تاريخية، خاصة أنها شفوية وتأتى فى سياق دعم القاهرة للقضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير القسرى للشعب الفلسطينى صاحب الأرض والتنديد بحرب الأبادة الجماعية فى قطاع غزة للشهر الخامس على التوالى.

أعلنت محكمة العدل الدولية، فى وقت سابق تفاصيل الجلسات المقرر الاستماع فيها إلى الرأى الاستشارى ضد الممارسات العسكرية الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية المحتلة وفقاً لطلب من الأمم المتحدة التى اختارت فيها عدة دول من بينها مرافعة مصر ضد إسرائيل المقررة اليوم وهى الجلسة التى سيسبقها مرافعة من كولومبيا ويتبعها مرافعة من الإمارات وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

أوضح بيان للمحكمة أن الوفد المصرى يتكون حتى الآن من 5 شخصيات دبلوماسية أساسية يمثلون مصر فى مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل وهم السفير حاتم كمال الدين سفير مصر فى هولندا والمستشارة القانونية لوزير الخارجية المصرى ياسمين موسى، وأعضاء سفارة مصر فى لاهاى محمد سمير سالم وماريهام يوسف وشريف عبدالعزيز.

وأضاف البيان الصادر عن محكمة العدل الدولية على موقعها الرسمى ان مرافعة مصر الشفوية ضد إسرائيل ستكون لمدة نصف ساعة تبدأ من الساعة 11:40 بتوقيت لاهاى إلى الساعة 12:10 دقائق وستتضمن الرأى الشفوى المصرى فى الممارسات العسكرية الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية ومدى مخالفة ذلك لقرارات الأمم المتحدة.

واستمعت المحكمة بداية من الأحد الماضى للعديد من الجلسات الشفوية التى كان من ضمنها جلسة استماع لوزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى الذى طالب بإصدار قرار واضح من محكمة العدل الدولية يشير إلى ضرورة وقف الممارسات الصهيوينة على كل الأراضى الفلسطينية المحتلة خاصة فى قطاع غزة والذى يتعرض لإبادة جماعية منذ أكثر من 137 يوماً تقريباً.

وقررت إسرائيل مقاطعة جلسات محكمة العدل الدولية معتبرة أن قرارها النهائى لن يكون لصالحها، فيما تتم محاكمتها منذ بداية العام الجارى بسبب دعوى من جنوب إفريقيا تطالب فيها بالحكم على إسرائيل بممارسة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى داخل قطاع غزة بما يهدف للتهجير القسرى لأهالى القطاع بسبب الممارسات العسكرية التى تخطت مبدأ الدفاع عن النفس.

