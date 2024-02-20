مُشاركة منتخب جامعة الزقازيق فى بطولة الشطرنج الخاطف للجامعات المصرية

شارك منتخب جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، في بطولة الشطرنج الخاطف «BiTZ» على مستوى الجامعات المصرية ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعى الـ 51 للجامعات المصرية والمعاهد العليا بجامعة المنوفية.

نظم البطولة؛ الاتحاد الرياضي المصرى للجامعات المصرية بالتعاون مع جامعة المنوفية ، بمشاركة 27 جامعة حكومية وخاصة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يشار إلى أن مشاركة جامعة الزقازيق بالبطولة جاءت تحت إشراف محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومحمد زقزوق مدير إدارة النشاط الرياضي.

وأشرف على وفد جامعة الزقازيق أيضا الدكتور محمد جمال الشاعر، وبمشاركة أربعة طلاب هم: مصطفى سعيد عبد المنعم، وأحمد سامى عبدالرؤوف بكلية الهندسة، وأسماء محمد عبد المنعم حسن بكلية الطب بفاقوس، ورحمة مجدى ياسين بكلية الآداب.