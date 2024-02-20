تفعيل حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس

قرر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفعيل حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء سير العملية الدراسية والتعليمية في جميع المدارس.

جاء ذلك خلال الكتاب الدوري رقم (8) بتاريخ 20 فبراير 2024 بشأن تفعيل حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء سير العملية الدراسية والتعليمية في المدارس.

حظر استخدام الهواتف المحمولة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ذلك تحقيقًا للنظام والانضباط أثناء العملية الدراسية والتعليمية، نص الكتاب الدورى على أن يفعل بحزم تطبيق الأحكام المقررة بموجب المادة (۲۱) المخالفة رقم (۳) من القرار الوزاري رقم (۱۸۷) لسنة ۲۰۲۳ بإصدار لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي المشار إليه، والخاصة بحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء العملية التعليمية بكافة المدارس.

كما نص على أن يعمل بهذا الكتاب الدوري وعلى جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ جميع ما ورد من أحكام بدقة وحزم، وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت لائحة النطام المدرسي للعام الدراسي 2023-2024 تتضمن منع اصطحاب الطالب الهواتف المحمولة خلال اليوم الدراسي داخل المدرسة.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة التزام طلاب المدارس خاصة الشهادتين الإعدادية والثانوية بالحضور يوميًا مع تفعيل تسجيل الغياب الإلكتروني في جميع الصفوف الدراسية.

ووجه وزير التربية والتعليم المديريات التعليمية بالعمل على جذب الطلاب للمدارس من خلال فترات المشاهدة وتنظيم الأنشطة الطلابية.

