على خطى المطاعم.. طريقة عمل ساندوتش الدجاج المقلي بالباربكيو

ساندوتش الدجاج المقلي بالباربكيو من الأكلات السريعة التي يمكنك تحضيرها لأفراد أسرتك في الغذاء، فتتميز بمذاقها اللذيذ مثل وصفات المطاعم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره.

ساندوتش الدجاج المقلي بالباربكيو

طريقة عمل ساندوتش الدجاج المقلي بالباربكيو

المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع مكعبات صغيرة)

- صلصة الباربيكيو : نصف كوب

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- جبن موزاريلا : نصف كوب

- الثوم : فصّان (مهروس)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- خس : حسب الرغبة (ورق)

- خبز الباغيت : رغيف

- صلصة الباربيكيو : 2 ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في قدر على النار ضعي الزيت النباتي، وأضيفي الثوم، وقطع الدجاج، وقلبي حتى يتحمر الدجاج ، ثم أضيفي صلصة الباربكيو، والفلفل الأسود، واتركي المكونات حتى ينضج الدجاج تماماً.

افتحي خبز الباغيت وأضيفي أوراق الخس ووزعي قطع الدجاج.

أضيفي على الدجاج ملعقتان الباربكيو، وجبن الموزاريلا، ثم قدمي الساندويش فوراً.