متحدث الحكومة: تقديم حوافز للقطاع الخاص لزيادة مساهمته فى تقديم الخدمات الصحية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، تابع اليوم مقترحات خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال العام المالي المقبل 2024 /2025، مشددًا على أنه وجه بأن تستند خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على تمكين القطاع الخاص.

وشدد “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، على أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لإجراء الإصلاح الشامل والهيكلي بتمكين القطاع الخاص من زيادة استثماراته إلى نسبة 65% من إجمالي استثمارات الدولة.

متحدث الحكومة

ونوه بأن الخطة تؤكد أهمية ترشيد الإنفاق الاستثماري، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، ودعم جودة ومستوى التعليم ما قبل الجامعي، واستمرار برامج الحماية الاجتماعية وتطوير القرى والريف، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مرتبط بدعم دور القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الخطة تؤكد أهمية الاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم حزمة من الحوافز للقطاع الخاص لرفع نسبة مشاركته في القطاع الصحي من 30% لـ50% بحلول عام 2030.