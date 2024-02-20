الثلاثاء 20 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

متحدث الحكومة: تقديم حوافز للقطاع الخاص لزيادة مساهمته فى تقديم الخدمات الصحية

متحدث الحكومة
متحدث الحكومة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، تابع اليوم مقترحات خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال العام المالي المقبل 2024 /2025، مشددًا على أنه وجه بأن تستند خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على تمكين القطاع الخاص.

 

وشدد “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، على أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لإجراء الإصلاح الشامل والهيكلي بتمكين القطاع الخاص من زيادة استثماراته إلى نسبة 65% من إجمالي استثمارات الدولة.

متحدث الحكومة

ونوه بأن الخطة تؤكد أهمية ترشيد الإنفاق الاستثماري، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، ودعم جودة ومستوى التعليم ما قبل الجامعي، واستمرار برامج الحماية الاجتماعية وتطوير القرى والريف، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مرتبط بدعم دور القطاع الخاص.

 

وأشار إلى أن الخطة تؤكد أهمية الاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم حزمة من الحوافز للقطاع الخاص لرفع نسبة مشاركته في القطاع الصحي من 30% لـ50% بحلول عام 2030.

مواد متعلقة

مندوب مصر بالأمم المتحدة: نرى ازدواجية المعايير بشأن الفلسطينيين

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: واشنطن تمارس ازدواجية المعايير

مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: الوقت ليس مناسب لوقف إطلاق النار في غزة

بسبب أمريكا.. مجلس الأمن يصوت برفض مشروع وقف إطلاق النار في غزة

استشاري علاج نفسي: الإنفعالات السلبية والإيجابية لها تأثير وتسبب مشاكل جسدية

مندوب فلسطين بالاتحاد الأوروبى: بسبب الممارسات العدوانية إسرائيل تعاني عزلة تامة

عضو بالبرلمان الأوروبي: يجب تنفيذ ضغوط على إسرائيل

علاء النهري: القمر "نيكست سات 1" طفرة مصرية في مجال الفضاء
الجريدة الورقية