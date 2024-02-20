أمرت نيابة الجيزة، بحبس المتهمة بقتل رضيعها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرضها على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية للتأكد من سلامة قواها العقلية.

حبس المتهمة بقتل رضيعها في الجيزة

وكشفت التحقيقات أن ربة منزل أنهت حياة ابنها الرضيع “حمزة” 8 أشهر ضربا حتى الموت، بادعاء إصابتها بموجة صرع.

وأفادت التحقيقات أن والد الرضيع، حضر إلى ديوان عام قسم شرطة العمرانية، للإبلاغ بأن طليقته قتلت ابنهما.

وعقب القبض على الأم، اعترفت بأنها تنتابها نوبة صرع تعاني منها منذ الصغر، ولم تدرِ بنفسها، وضربت رضيعها، وبعد هدوئها خلدت إلى النوم واستيقظت على مصرع الرضيع.

وأيدت الطفلة شقيق المجني عليه، ما قالته الأم، وطلبت النيابة العامة بعد إخطارها بالواقعة نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تشريح الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

القبض على سائق «تريلا» المتسب في دهس 3 طلاب بالمرج

كما ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على سائق سيارة «تريلا» المتهم بدهس 3 طلاب في المرج، والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث بعد هروبه عقب ارتكابه الحادثة.

تبين حسب التحريات ؛أن السائق لم يحمل رخصة قيادة للسيارة وتم التحفظ عليها، وأنه أثناء قيادته السيارة «تريلا»، كان يحاول الرجوع للخلف فدهس الضحايا مما تسبب في وفاتهم.

وتلقى أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفين بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج، على الفور انتقل رجال المباحث مدعومين بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود 3 جثث لطلاب في العقد الثانى من العمر، وتم نقل الجثامين للمشرحة.