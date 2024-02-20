وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى رمد المنصورة

تفقد الدكتور شريف مكين -وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، اليوم لمستشفى شربين المركزى وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل و أحوال المرضى وكان في استقباله الدكتور عمرو جلال مدير المستشفى .

وتفقد مكين قسم الاستقبال واطمئن بنفسه علي توافر جميع الادوية والمستلزمات و حسن سير العمل.

كما استمع وكيل الوزارة إلى المترددين على المستشفى ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها .

كما تفقد -وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مستشفى رمد المنصورة للتأكد من انتظام العمل بها وتم عقد اجتماع مع الدكتورة عبير عبدالقادر مدير المستشفى والفريق الاداري بالمستشفى لمناقشة اهم التحديات والمشكلات التي تواجهها ومثمناً فى نهاية الجولة جهود الفريق الطبى بالمستشفى وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى .

وذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الجولات الميدانية