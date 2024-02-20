انخفاض مؤشر الأسهم فى مسقط بنسبة 1.04 %

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4581.51 نقطة منخفضًا 48.2 نقطة، وبنسبة 1.04 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4629.68 نقطة.

الأسهم فى مسقط

وبلغت قيمة التداول فى أسواق الأسهم فى مسقط مليونًا و 568 ألفًا و 179 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 51.3 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و 222 ألفًا و 593 ريالًا عُمانيًّا.

الأسهم المصرية تغلق تعاملاتها على تباين

الأسهم المصرية

أغلقت مؤشرات الأسهم المصرية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على تباين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى 080ر2 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 4ر123 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 41ر0% محققًا 66ر29330 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 22ر2% ليصل إلى 64ر7656 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 74ر1%، منهيًا التعاملات عند مستوى 2ر10631 نقطة.

الأسهم الأردنية تغلق على انخفاض

الأسهم الأردنية

أغلقت الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.24%، لتنهي تداولاتها عند مستوى 2452.92 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.2 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.3 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2827 صفقة.