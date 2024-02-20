انخفاض مؤشر الأسهم فى مسقط بنسبة 1.04 %
أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4581.51 نقطة منخفضًا 48.2 نقطة، وبنسبة 1.04 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4629.68 نقطة.
وبلغت قيمة التداول فى أسواق الأسهم فى مسقط مليونًا و 568 ألفًا و 179 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 51.3 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و 222 ألفًا و 593 ريالًا عُمانيًّا.
الأسهم المصرية تغلق تعاملاتها على تباين
أغلقت مؤشرات الأسهم المصرية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على تباين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى 080ر2 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 4ر123 مليار جنيه.
وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 41ر0% محققًا 66ر29330 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 22ر2% ليصل إلى 64ر7656 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 74ر1%، منهيًا التعاملات عند مستوى 2ر10631 نقطة.
الأسهم الأردنية تغلق على انخفاض
أغلقت الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.24%، لتنهي تداولاتها عند مستوى 2452.92 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.2 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.3 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2827 صفقة.