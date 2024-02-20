بعد نجاح "سطلانة".. حمدي باتشان يطرح كله بوق على يوتيوب

بعد نجاح أغنيته الأخيرة “سطلانة”، طرح النجم حمدى بتشان أغنيته الجديدة بعنوان"كله بوق" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات عمرو قطب وألحان وتوزيع طه الحكيم.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية: سد ودنك بعد إذنك مهما قالوا وعشموك واوعي في حبال المودة بالأونطة يعلقوك، هيعملولك البحر طحينة وهيقولولك أنت في عنينا ويوم ما تغرق السفينة هينطوا منها، وهيسيبوك مش مهم اللي بيتقالك المهم اللى إتعملك قوللى مين بس فى همومك، لما اتربطت جه وحلك الكلام حلو وجميل بس فعل الناس قليل واللي قولنا عليه رجوله مطلعش في الأزمات أصيل.

وكان أعرب الفنان حمدي بتشان، أحد مطربي أغنية “سطلانة” عن سعادته بعد نجاح الأغنية خاصة بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا وفوز النادي الأهلي بالبطولة علي حساب الوداد المغربي وقيام لاعبي الأهلي بالاحتفال على نغمات الأغنية.

وقال حمدي بتشان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"سطلانة غنتها مع محمود الليثي وعبد الباسط حمودة وعلي ربيع في فيلم بعد الشر، ولاقت نجاحا كبيرا".

حمدي باتشان

وأضاف حمدي باتشان:"أنا لحد دلوقتي معرفش المعنى الحقيقي لأغنية سطلانة والله، ولكن هي ممكن تكون جاية من السلطنة ونمشيها السلطنة مش المسطول".

صناع أغنية سطلانة

أغنية سطلانة من كلمات طارق حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو، وشارك في غنائها عبدالباسط حمودة، حمدي بتشان، محمود الليثي، حسن الخلعي، وجاءت ضمن مشهد تم تصويره داخل عنبر مستشفى للأمراض العقلية.

سطلانة

وكانت شهدت أغنية سطلانة انتشارًا ملحوظًا بعد الفوز الساحق للنادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه على حساب فريق الوداد المغربي، واحتفل لاعبو الفريق على أنغام أغنية "سطلانة"، وعلى الفور تصدّرت محركات البحث عن هويتها بعد انتشار مقاطع الفيديو للاعبين وهم يرقصون عليها فرحين بالنصر.

أغنية سطلانة.. تنتقل من مصر إلى المغرب

ولم تتوقف أغنية سطلانة عند لاعبي الأهلي فقط، بل انتقلت لفريق الرجاء المغربي الذي احتفل على أصدائها أيضًا بعد انتصارهم على الوداد بعد خسارتهم دوري أبطال أفريقيا.

سطلانة.. احتفل بها الأهلي والرجاء سويًا

يذكر أن نادي الرجاء البيضاوي هو الغريم التقليدي للوداد، واحتفالهم على أنغام "سطلانة" هو نوع من أنواع الفخر بلذة الانتصار عليهم و"التحفيل" على لاعبيه بسبب خسارتهم الجسيمة أمام النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، فاستخدموا ذات الكارت الرابح الذي رقص عليه لاعبو النادي الأهلي عند انتصارهم عليه.

أغنية سطلانة تم تقديمها خلال أحداث فيلم "بعد الشر" الذي عُرض حديثًا في السينما المصرية، وارتفعت مشاهدات الأغنية لأرقام قياسية بعد استخدام الأهلي لها للاحتفال بلقب بطل أفريقيا، حيث وصلت لأكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

سطلانة

كانت الاغنية بأداء رباعي شعبي لأبرز مطربي ذلك اللون في مصر وهم "عبد الباسط حمودة، محمود الليثي، حمدي بتشان، حسن الخلعي"، من كلمات : مصطفي حسن الحان : كريم عاشور توزيع :أماديو.

مطربو أغنية سطلانة

كلمات أغنية سطلانة

وتقول كلماتها "ادكتور شوفلي تصريفة ابوس ايديك اكتبلي روشته ده انا جوايا حتة نضيفة خدها ارميها ف اي حتة نفسي اقطعها نفسي اقلعها زي ما بقلع الجاكتة ده الناس وحشة وحشة وجيت ابيع حب ماحدش نفعني قفلت الدكانة هوووووه سطلانه كنكة بن تفوقفني مافوقتش رشة ماية تفتحني مافتحتش راكب دماغي ودايس ومزاجي ف الطالع خالص اسرع من صواريخ وكالة ناسا ده الواحد ياما آسي هابعد بعيد لاتعدي م الناس العيانة ااااووووووه سطلانة والنبي تديني ياشيف حبة دلع ف رغيف علشان اشبع م الفرحة واوفر المصاريف عمالة الدنيا تلف تلف ومرقصانا.