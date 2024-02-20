مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على تباين

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 2,048.51 بانخفاض قدره 2.60 نقطة عن معدل الإقفال السابق, في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 755.55 بارتفاع قدره 0.78 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

الأسهم البحرينية

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية مليونًا و167 ألفًا و304 أسهم، بقيمة إجمالية قدرها 400 ألف و169 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 66 صفقة.

الأسهم المغربية تغلق على انخفاض

الأسهم المغربية

أغلقت الأسهم المغربية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، على انخفاض، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعاً بنسبة 0.26 %، عند 12.885,93 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في الأسهم المغربية بنسبة 0.38 %، ليستقر عند 1.047,57 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضاً بنسبة 0.45 % بمجموع 956,18 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على خسارة بنسبة 0.36 % بمجموع 11.909,81 نقاط.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 218 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 665 مليار درهم مغربي.