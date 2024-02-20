العدوان علي غزة فضح ازدواجية المعايير وسبه في تاريخ البشرية

أدان النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، فشل مجلس الأمن بتصويته برفض مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في غزة ، مؤكداً بأن العالم فقد انسانيته ، وان حرب غزة والتى راح ضحيتها أكثر من 29 الف شهيد كشفت الخذلان وزيف وازدواجية المعايير التى يتعامل بها الغرب، وان مايتغنى به من شعارات الحريات وحقوق الإنسان حبر علي ورق.

ولفت عضو مجلس الشيوخ ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن حرب غزة فضحت أصحاب الشعارات الكاذبه ، وفشل مجلس الأمن هذة المرة سبه في تاريخ البشرية ، بعد دعوان ممنهج ومجازر يندى لها الجبين ، اعطي الغرب والولايات المتحدة لاسرائيل صك القتل بالموافقة علي إزهاق أرواح الأبرياء في مجازر سيقف التاريخ أمامها كثيراً.

واضاف عبد العزيز أن الدولة المصرية برغم هذا الصورة المظلمة ، فإنها مستمرة وماضيه في دعم القضية الفلسطينية برفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، وكذلك رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم ، وان مصر لم ولن تتخلي عن قضية العرب فلسطين .

وتابع عبد العزيز بأن المساعدات المصرية مستمرة ولن تتوقف وان الدور المصري في تقديم كل سبل الدعم وسلاسل الشاحنات المحملة بالأغذية ستزيد ولن تتوقف برغم ، العدوان الإسرائيلي على القطاع ، وعلي المدنيين في غزة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت اليوم ، برفض مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد استخدام واشنطن حق الفيتو، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.