الحوثيون ينفذون عدة عمليات حربية ضد إسرائيل في البحر الأحمر وأم الرشراش.. تفاصيل

أعلنت العميد يحي سريع قاسم متحدث أنصار الله جماعة الحوثيين، عن تنفيذ عدة عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء.

وقال في بيان له : نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ بالقواتِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ على عددٍ من السُّفُنِ الحربيةِ الأمريكيةِ المعاديةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي.

وأضاف: فيما نفذَ كذلك عمليةَ استهدافٍ لمواقعَ حساسةٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بعددٍ آخرَ من الطائرات المسيرة.

كما أوضح في بيانه: نفذتِ القواتُ البحريةُ في القوات اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ إسرائيليةٍ "MSC SILVER" في خليجِ عدن بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة.

واشار إلى أن العمليات ضد الاحتلال تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطيني الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للعدوانِ والحصارِ، ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدِنا.

