سقوط عاطلين سرقا سيارة في مدينة نصر

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات موسعة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين - "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بسرقة سيارة حال ركنها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأضافا بقيامهما ببيع السيارة لدى عميلهما " سئ النية " ( مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان) أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بشرائه السيارة من المتهمين مقابل مبلغ مالى، تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها ، وأضاف بأنه كان فى طريقه لتجزئتها لقطع غيار وبيعها خردة.