الإيقاع بعصابة سرقة الهواتف في الدرب الأحمر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان - " لأحدهما معلومات جنائية") حال محاولتهما بيع هواتف محمولة لأحد مالكى محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة، بمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة وأقرا بأن الهواتف المضبوطة حوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى.