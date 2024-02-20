الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الأراضي الرطبة ورفاهية الإنسان "ندوة" بقنا

نظم الاتحاد العربى للتنمية المستدامة و البيئة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة و ادارة التربية السكانية و البيئة بمديرية التربية و التعليم بمحافظة قنا، بمقر مدرسة جراجوس الثانوية العامة المشتركة، ندوة بعنوان الأراضي الرطبة ورفاهية الإنسان و هو شعار العام للاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة. 

حاضر بالندوة المهندس أسعد محمد رئيس فرع الاتحاد العربى للتنمية المستدامة و البيئة، تناول تعريف الأراضى الرطبة و اتفاقية رامسار و موضحا أهمية الأراضى الرطبة للإنسان و البيئة و فى تحقيق التنمية المستدامة.   

كما تناول المخاطر و المشكلات البيئية التى تواجهاها و دور وزارة البيئة فى مواجهة تلك المشكلات و دور الطلاب و الشباب فى الحفاظ على الأراضى و النظم البيئية من خلال الحفاظ على الموارد المائية من نهر النيل و البحيرات و الترع ، و الحد من البلاستيك احادى الاستخدام و إعادة تدوير المخلفات ، و زراعة المسطحات الخضراء.  

 كما تم تنفيذ حلقة نقاشية مع الطلاب فى إقامة المشروعات البيئية وفوائدها من خلال الاقتصاد الدوار و تحقيق رفاهية الإنسان من خلال الحفاظ على البيئة و الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية .

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