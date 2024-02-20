ازالة عقار يشكل خطورة على المواطنين بدمياط

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط قرار ازالة ، لعقار آيل للسقوط في شارع الحمداني بمنطقة ابو الوفا ، مكون من 4 طوابق، حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وكلف المحافظ، رئيس المدينة بعمل كردون أمني في محيط العقار حفاظا على سلامة المواطنين، وسرعة اتخاذ اللازم لرفع مخلفات الهدم من الشارع، وتكثيف أعمال النظافة في المنطقة، وإعادة حركة المرور. حيث ان العقار صدر له قرار إزالة ، وتم الطعن على القرار، بينما أيدت لجنة التظلمات قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة العقار إلى سطح الأرض، لأنه يمثل خطورة داهمة على أرواح قاطنيه وفي ذات السياق

قامت محلية عزب النهضة التابعة لمركز دمياط بضبط ورشة نجارة بالمخالفه للقانون وبها كميات من الاخشاب والمواد اللاصقه دون استيفاء عناصر الامان مما يشكل خطراً على السلامه العامة وقد تم غلق الورشة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين يأتي ذالك في اطار الاستجابة لشكاوي المواطنين وسرعه حلها وتم إيقاف النشاط وغلق الورشة وتشميعها، وإيداع المضبوطات في مخازن محلية دمياط ، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ومن جانبه، وجهت عوض

، بتكثيف الحملات بصورة دورية ومفاجئة، لإنهاء كافة المخالفات، والتصدى للظواهر العشوائية والتصدى بكل حزم لمخالفات البناء وإعلاء كلمة القانون، وكلفت عوض رئيس محلية دمياط ، بتكثيف حملات رصد المخالفات ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام لتحقيق الانضباط بالشارع الدمياطي ، مشددا على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وشددةً عوض ، على أن الدولة لن تتهاون في العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو مواقعها دون استثناء لوجود القانون وفرض هيبة الدولة، مشددة على الرؤساء فقط تدابير ضرورية لفرض اتفاق القانون والتعامل بحسم مع قواعد إزالة التعديات بشكل فوري وأن تواصل الجهود المستمرة بالمحافظة في جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء المخالفين والتعامل معهم



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