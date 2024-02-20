وكيل تعليم قنا المعرض الفني السنوي لطلاب مدارس النيل الدولية

افتتح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، المعرض الفني السنوي لطلاب احدى المدارس الدولية بقنا.

وأوضح وكيل الوزارة ان المعرض يضم لوحات وأعمال فنية متميزة لطلاب مدرسة النيل المصرية الدولية ضمن أنشطة المدرسة، وتحقيقاً لنواتج التعلم في مادة التربية الفنية للصفوف المختلفة فى مادة التربية الفنية مع المواد الآخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدراسات الأجتماعية والعلوم.

كما تضمنت أعمال الطلاب طباعة ورسم وتصوير ونحت ومجسمات وأفلام متحركة ونسيج وأشغال فنية وزخارف فرعونية وأسلامية.

أشاد السيد بالأعمال الفنية المتميزة لطلاب المدرسة وبالجهد المبذول لإعداد وتجهيز المعرض، مؤكداً أهمية المشاركة الفعاله للطلاب في الأنشطة باعتبار انها شريك هام في نجاح العملية التعليمية.

ووجه الشكر لادارة المدرسة على حسن التنظيم والاستقبال والشكر للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور على مشاركتهم طلاب المدرسة في اعداد الاعمال الفنية المتميزة.