ورشة عمل بنيابة استئناف قنا حول حقوق الطفل

انطلقت اليوم الثلاثاء في مدينة الأقصر، ورشة عمل متخصصة حول "حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية والأسرة"، وذلك بتنظيم من نيابة استئناف قنا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

توجيهات النائب العام:

تأتي هذه الورشة تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بإيلاء ملف الطفل أهمية خاصة، وتعزيز الوعي بحقوقه وحمايته من جميع أشكال العنف والإهمال.

مشاركة واسعة:

شارك في الورشة عدد من أعضاء نيابة استئناف قنا، بالإضافة إلى مسؤولين من اليونيسف وخبراء في مجال حقوق الطفل.

موضوعات الورشة:

تناولت الورشة عددًا من الموضوعات الهامة، منها: “اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بدائل الاحتجاز للطفل من المنظور الدولي والوطني، المعاملة الجنائية للطفل وفقًا لقانون الطفل، وأهم الجرائم الواردة به، دور النيابة العامة في حماية الطفل وفقًا لقوانين الأسرة، اختصاصات مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، كيفية تحقيق الجرائم المعلوماتية التي يكون الطفل ضحية لها”.

أهمية الورشة:

تُعد هذه الورشة فرصة هامة لتبادل الخبرات والمعارف حول أفضل الممارسات لحماية حقوق الطفل، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بهذا الملف.