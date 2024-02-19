مشاركة طلاب التربية الموسيقية جامعة حلوان في مسابقة العزف

شارك طلاب كلية التربية الموسيقية في جامعة حلوان بمسابقة إبداع 12 التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة فى مسابقة العزف الجماعى والعزف المنفرد.

جاءت مشاركة الطلاب نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه جامعة حلوان بالانشطة الطلابية والدعم الدائم للطلاب لتنمية مواهبهم.

وتمت المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميدة الكلية، والدكتورة رانيا مصطفى وكيلة الكلية للتعليم والطلاب.

جامعة حلوان بيئة محفزة للإبداع

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تعد بيئة داعمة ومحفزة للإبداع وتنمية مواهب الطلاب، إيمانا بقيمة الفن والإبداع، ودوره في إعداد أجيال من المبدعين الذين يساهمون في نهضة الوطن، وتنمية الوعي الثقافي والفني.

وجاء مشاركة طلاب التربية الموسيقية جامعة حلوان بتدريب وقيادة الطالب جون مؤنس بالفرقة الرابعة بالكلية، وآداء طلاب مرحلة البكالوريوس بكلية التربية الموسيقية على مختلف الآلات الموسيقية.

وأعرب طلاب التربية الموسيقية جامعة حلوان عن سعادتهم البالغة وفخرهم بالمشاركة لتمثيل الجامعة.

وأشار طلاب التربية الموسيقية جامعة حلوان إلى الدعم القوي الذي تلقوه من جامعة حلوان في تطوير قدراتهم وتوجيههم خلال المسابقة.