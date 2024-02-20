الحوار الوطني يحيي اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

أحيا الحوار الوطني اليوم العالمي العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن مصر تؤمن بأن العدالة الاجتماعية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار المجتمع.

وأكد الحوار الوطني خلال منشور له عبر موقع فيسبوك، حرص الدولة المصرية على توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، والقضاء على الفقر وتحقيق حياة الكريمة لكل المصريين، وهو ما يتجلى في جلسات الحوار الوطني الذي يؤسس لحقبة جديدة من العدالة الاجتماعية، توفر الخدمات الأساسية وفرص العمل اللائق وتضمن حماية كريمة للجميع.

وشدد الحوار الوطني على إيمان الدولة أن العدالة الاجتماعية هي أكثر من مجرد ضرورة أخلاقية، فهي حجر الزاوية وأساس الاستقرار الوطني والازدهار العالمي.