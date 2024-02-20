3.4 مليار جنيه أرباح بنك البركة بنهاية ديسمبر 2023

بنسبة نمو 28%

كشفت المؤشرات المالية لبنك البركة للعام المالي المنتهى فى 31 ديسمبر الماضي عن تحقيق البنك صافى أرباح قبل الضريبة تقدر بنحو 3,4 مليار جنيه بنسبة نمو 28% مقارنة بعام 2022.

وأوضحت المؤشرات أن صافي الأرباح بعد الضريبة وصلت إلى 2,2 مليار جنيه بنسبة نمو 27% مقارنة بعام 2022. وجاءت هذه الزيادة مدعومة بالارتفاع في صافي الدخل من العائد المحقق خلال العام المالي ليبلغ 4,4 مليار جنيه بنسبة نمو 27.2%،

كما حقق صافى الدخل من الأتعاب والعمولات زيادة قدرها 141,2 مليون جنيه بنسبة نمو 52.4% مقارنة بنهاية عام 2022 لتسجل410.1 مليون جنيه في نهاية ديسمبر 2023،بينما حقق البنك هامش صافي الأرباح (NPM%) بواقع 5.1 % خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ، مقابل 4.5% خلال عام 2022.

وسجلت إجمالي محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء زيادة قدرها 8,3 مليار جنيه بنسبة نمو 23% مقارنة بنهاية عام 2022 لتسجل 43,7 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2023، بينما سجلت إجمالي محفظة ودائع العملاء مبلغ 85 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 10,6 مليار جنيه بنسبة نمو 14.2% مقارنة بنهاية عام 2022، الأمر الذي مكَّن البنك من الوصول بنسبة التمويلات إلى الودائع إلى 51.5% مقابل 47.7% في نهاية عام 2022.

وحققت محفظة التمويلات المقدمة للأفراد زيادة ملحوظة خلال عام 2023، حيث سجلت مبلغ 7,6 مليار جنيه بزيادة قدرها 3,3 مليار جنيه بنسبة نمو 77% مقارنة بنهاية عام 2022، كما شهدت محفظة التمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا ملحوظاً خلال عام 2023 لتسجل 6,2 مليار جنيه بزيادة قدرها 1,6 مليار جنيه بنسبة نمو 35% مقارنة بنهاية عام 2022، وذلك بفضل اهتمام البنك بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطط الشمول المالي. علاوة على ذلك، سجلت محفظة التمويلات المقدمة للمؤسسات ارتفاعاً بقيمة 3,4 مليار جنيه بنسبة نمو 13%، لتصل إلى 29,9 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2023.

ووفقاً للمؤشرات المالية المستقلة، تمكن البنك من تحقيق معدل عائد على متوسط الأصول بنسبة 2.3%، بينما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية نسبة 25.7%. حيث وصلت إجمالي الأصول إلى 100,4 مليار جنيه فى نهاية عام 2023 بزيادة قدرها 13,2 مليار جنيه بنسبة نمو 15.2%، بينما حققت حقوق الملكية زيادة قدرها 2,2 مليار جنيه بنسبة نمو 28.3% لتسجل 9,7 مليار جنيه فى نهاية عام 2023.

وأكد حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، قائلاً: "فخورون بما تمكنا من تحقيقه على مدار عام 2023،حيث نجحنا في تعزيز عملياتنا وقدراتنا الرقمية، إلى جانب توسيع قاعدة عملائنا، والعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطط الشمول المالي والتوسع الجغرافي بالمحافظات .