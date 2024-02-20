قبل التوجه إلى غانا .. ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره ميدياما الغاني في تمام السادسة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة لحساب مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري ابطال أفريقيا.

ويخوض الاهلي المواجهة محتلا صدارة الترتيب برصيد ٦ نقاط بينما يأتي الفريق الغاني رابعا واخيرا بالمجموعة برصيد اربع نقاط.

ويحل فريق شباب بلوزداد الجزائري وصيفا بخمس نقاط وهو نفس رصيد فريق يانج افريكانز التنزاني صاحب الترتيب الثالث.

وقرر مجلس إدارة النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب، تكليف الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة فريق الكرة المتوجهة إلى غانا غدًا الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة فريق ميدياما.

وحرص الدكتور مهند مجدي، على التنسيق مع خالد بيبو، مدير الكرة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات؛ لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.