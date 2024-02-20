عاجل
بسبب أمريكا.. مجلس الأمن يصوت برفض مشروع وقف إطلاق النار في غزة تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى ريو دي جانيرو
الثلاثاء 20 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قبل التوجه إلى غانا .. ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره ميدياما الغاني في تمام السادسة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة لحساب مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري ابطال أفريقيا.

txt

محمود الخطيب يحضر مران الأهلي قبل مواجهة ميدياما الغاني

ويخوض الاهلي المواجهة محتلا صدارة الترتيب برصيد ٦ نقاط بينما يأتي الفريق الغاني رابعا واخيرا بالمجموعة برصيد اربع نقاط.

ويحل فريق شباب بلوزداد الجزائري وصيفا بخمس نقاط وهو نفس رصيد فريق يانج افريكانز التنزاني صاحب الترتيب الثالث.

وقرر مجلس إدارة النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب، تكليف الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة فريق الكرة المتوجهة إلى غانا غدًا الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة فريق ميدياما.

وحرص الدكتور مهند مجدي، على التنسيق مع خالد بيبو، مدير الكرة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات؛ لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

مواد متعلقة

ثنائي الأهلي جاهز لموقعة ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا
الجريدة الورقية