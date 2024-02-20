صحة الدقهلية : العلاج الطبيعى تجرى 7 آلاف جلسة خلال أسبوعين

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة العلاج الطبيعي، كثفت المرور خلال الأسبوعين الماضيين على وحدات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة .

وكشف مكين، في بيان اليوم أن عدد الجولات المرورية بلغ 30 زيارة إشرافية لأقسام وعيادات العلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها، ميت غمر , بلقاس , جمصة إلى جانب المنصورة ,منية النصر ودكرنس

ومن جانبه قال الدكتور أكرم عبد المنعم،مدير العج الطبيعى بالدقهلية إن وحدات وأقسام العلاج الطبيعي خلال الشهر الماضى استقبلت 7 آلاف و547 حالة بإجمالى جلسات تجاوز 34 ألفاً و118حالة اشتملت على 4017 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي

ولفت عبد المنعم إلى أن وحدات وأقسام العلاج الطبيعى قامت بتحقيق المستهدف خلال النصف الأول من فبراير لاسيما فيما يتعلق بتطبيق بروتوكولات التعاون بين العلاج الطبيعي وأقسام الصدر ,الغسيل الكلوى, والحضانات وعناية الأطفال وأن بيان إدراته تضمن تفصيلياً أن اجمالي عدد الجلسات 34118 واجمالي عدد حالات 7547 واجمالي عدد جلسات الاطفال 1789 واجمالي عدد حالات حضانات 119 وجمالي عدد عنايه الاطفال 75 كما ان اجمالي عدد جلسات الكلي 4017 اضافى الى ان عدد جلسات العنايه والداخلي 1972

أما على صعيد زيادة الخبرات المهنية و البحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية فقد نظمت الإدارة دورة تدريبية تحت إشراف إدارة التدريب لمدة 3 أيام بعنوان دور العلاج الطبيعى فى حالات (الباطنة والرعاية المركزة - أمراض الكلى والغسيل الكلوى - الحضانات ورعايات الأطفال) علاوة على عقد 12 اجتماعاً فنياً تخللتها محاضرات علمية و تدريباً عملياً بمستشفيات ميت غمر , أجا ,دكرنس وميت سلسيل

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ,بضرورة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.