استشاري علاج نفسي: الإنفعالات السلبية والإيجابية لها تأثير وتسبب مشاكل جسدية

أكدت الدكتورة أسماء علاء الدين، استشاري علاج نفسي، أنه يتم الخلط بين المشاعر والانفعالات، موضحة أنه من الدراج أن يتم التعامل على أن الشخص العصبي هو الشخص الإنفعالي بشكل مستمر، مشددة على أن عملية الخلط وكأنهم مرتبطين ببعضهم البعض.

الإنفعال يكون لحظي نتيجة مؤثر خارجي

وأشارت “علاء الدين”، خلال استضافتها ببرنامج “السفيرة عزيزة”، المذاع على فضائية “دي أم سي”، مع الإعلاميتان سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، إلى أن المشاعر هو مايشعر به الشخص ويدوم لوقت طويل، ولكن الإنفعال يكون لحظي نتيجة مؤثر خارجي لفترة قصيرة جدًا، موضحًا أن الإنفعالات السلبية أو الإيجابية لها تأثير فيما بعد صحة الإنسان وتسبب مشاكل جسدية.

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وشددت على أن المشاعر الوجدانية تغير في فسيولوجية الجسم وبناء على ذلك تحدث مشاكل جسدية فيما بعد، ولذلك نهتم في العلاج النفسي بمصطلح الثبات الانفعالي، موضحة أن أغلب الناس المنفعلين لديهم إبداع وطوال الوقت يكون لديهم رحلة بين الوعي والخيال.

وتابع استشاري علاج نفسي، : “إذا لم يكن لديهم درجة عالية من الإنفعال لن يصبح بإمكانهم الإبداع بشكل كبير، المبدع يكون لديه كم هائل من المشاعر والإنفعالات”.