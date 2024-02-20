محافظ الغربيه يوجه بتذليل كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من الحديقة

اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال جولته التفقدية مساء اليوم لمتابعة اعمال التطوير بحديقة الاندلس ، ان الحديقة أغلقت أبوابها امام الزائرين لتنفيذ خطة تطويرها من خلال صندوق مصر السيادي ورفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثري والنباتات والأشجار النادرة، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفسا للمواطنين، حتى تكون حديقة الاندلس على غرار الحدائق العالمية وتقع الحديقة على مساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة تقريبا.

فتمت إعادة تخطيط الحديقة واستغلال بعض المناطق المهملة في إنشاء قاعة مناسبات مفتوحة ومجموعة من المطاعم والكافيتريات وحديقة مرتفعة للشاي، كما تم انشاء منطقة ألعاب الأطفال لتعظيم إيرادات الحديقة ولتوفير كامل الخدمات، التي تضمن إتاحة الفرصة لروادها بقضاء يوم كامل فيها.

وأكد المحافظ خلال الجوله حرصه على متابعة المشروع مشددًا على تذليل كافة المعوقات التي تعوق إنهاء الأعمال من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية ومتابعة حلها والتعامل الفوري معها، مشيرا إلى حرصه الشديد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي ستعود بالنفع على أهالي المحافظة، وأضاف محافظ الغربية انه تم الانتهاء من اعمال الانشاءات بالحديقة بنسبة تجاوزت ال95 % والمتبقي تشغيل أنظمة الحديقة من الشبكات

وكان محافظ الغربية ، قد تفقد صباح اليوم يرافقة العقد فارس الأشوح من المنطقة الشمالية العسكرية معرض (أهلا رمضان ) للمنطقة الشمالية العسكرية بمدينة طنطا لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة ، وسط إقبال كثيف وفرحة المواطنين، يأتي هذا في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المعظم وتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم.

وأشاد المحافظ بدور المنطقة الشمالية لدعم الأسر الاولي بالرعاية وبتنوع المنتجات داخل المعرض بين: البلح، الياميش، الحبوب، التوابل، البقوليات، اللحوم، الدواجن، الخضراوات والفواكه، أرز وسكر، وجبن وزيت طعام ومكرونة، ومشروبات وعصائر، وغيرها من المنتجات التي تغطي احتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر الفضيل.

وخلال تفقده لأركان المعرض أجرى رحمي حوارًا مع المواطنين الموجودين بالمعرض للتأكد من مدى رضائهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض في تلبية احتياجات الأسرة المصرية على مدار الشهر الفضيل ومن جانبهم، أبدى المواطنون رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق، مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.

واكد المحافظ ان محافظة الغربية كانت من اولى المحافظات التي قامت بالاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال اقامة معارض لبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة وأنّ المحافظة حريصة على وجود تلك المعارض بكافة القرى والمدن ،حتى يستطيع كل مواطن في كل مدن ومراكز وقرى الغربية، التوجه إلى أقرب معرض أهلًا رمضان 2024، وشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة دون تحمل عناء السفر وركوب مواصلات متعددة، إذ يوفر المعرض السلع الغذائية الاساسية التي يحتاج اليها المواطنين.

وعلى هامش الجوله تفقد المحافظ عددا من المحال التجارية ومحال بيع الفواكه والخضروات للتأكد من اسعار السلع .