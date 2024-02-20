مُدرسة تستغيث بوزير التربية والتعليم من اضطهاد تعليم الدقهلية

تستغيث صباح خالد محمد إبراهيم أخصائي اجتماعي خبير بمدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية بوزير التربية والتعليم، حيث تعمل فى الوزارة منذ عام 1990 وفى التربية الخاصة منذ عام 2000 ومشهود لها بالكفاءة طوال خدمتها التي وصلت حتى الآن لأكثر من ٢٥ عاما فى التربية الفكرية والتربية الاجتماعية وأخذت الكثير من الشهادات التقديرية والشهادات العلميه والدورات وغيرها فى هذا التخصص النادر وعلى الرغم من الاهتمام الشديد من الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير التربية والتعليم بملف التربية الخاصة المتعلق بطلاب أصحاب ذوي الهمم وعلى الرغم من خبرتي الطويلة في هذا الملف لأكثر من ٢٥ عاما وعلي الرغم من عجز المدرسين في هذا التخصص إلا أن مدير إدارة الجمالية بالدقهلية أصدر لي قرار بنتدابي خارج العمل بالتربيه الخاصه على الرغم من مخالفه ذلك للقوانين وحيث انني قد تظلمت للدكتورة سحر الألفي رئيس الإدارة المركزيه للتربيه الخاصه بوزارة التربيه والتعليم التي اصدرت تعليماتها بالإحتياج الشديد لاعضاء هيئه تدريس التربيه الخاصه وعدم جواز انتدابي للعمل بالتعليم العام إلا أن هذه التعليمات تم تجاهلها بالمخالفه للقوانين بهدف التنكيل بي كما انني اعاني من الإضطهاد المستمر.

واضافت : تواصلت مع وكيل وزارة التربيه والتعليم بالدقهليه لعرض شكوتي ولكن لم يقم بحل المشكله بل تم تهديدي من قبل مدير الاداره وقال لي يبقي خلي وكيل الوزارة والوزير ينفعك ويصر علي تنفيذ رغبته بنقلي من عملي وإنني استغيث بالوزير الاب الروحي لاعضاء هيئه التدريس بالوزارة وبـ د.هاله عبدالسلام رئيس قطاع التعليم العام لرفع الظلم عني إذ لم يقتصر هذا الظلم بالنقل فقط بل " لقد تعرضت لكثير من الظلم والإهانة والذل والتهديدات لكوني امرأة من مدير المدرسة الفكرية بالبصراط بمنزلة دقهلية ومدير ادارة الجماليه والذي كان يقوم بالتنكيل وتعمد اهانتي لاعتراضي على عدم حضور باقي الزملاء للعمل وبقائهم بالمنزل وقت العمل لمصالح بينهم ولا أعلم لماذا كل هذا الاضطهاد والتنكيل.

هل من يطالب بالمساواه والانضباط في العمل جزاءه النقل والظلم من مدير المدرسة الذي قد طلب منى اننى اخذ سلفة من التربيه الاجتماعية والمدير يسويها بمعرفته وطريقته الخاصه ورفضت ان افعل ذلك لان هذا مخالف للقانون وفى يوم 16/3/2022 رفض مدير المدرسة خروجى من المدرسة لاستلام عهدة من الادارة التعليمه بالمنزلة وهي عبارة عن مبالغ خاصة بالمساعدات الإقتصادية المخصصة لطلاب التربية الفكرية وكلف إحدي الزميلات بإستلام هذه المبالغ ولا اعلم حتى الان عنها شئ ولاننى امرأه ضعيفه يتكاتفون علي ظلمي حتى يتم نقلي من المدرسة

وقالت : لقد تضررت نفسيا ومعنويا وجسديا بسبب هذا الظلم فقمت بأخذ أجازة رعاية طفل من يوم 9/10/2022 الى 8/10/2023 اى سنه كاملة وعندما جئت لاستلم العمل فى يوم 9/10/2023 فى ادارة المنزلة عرفت أننى قد صدر لى قرار جزاء 10 أيام والغاء ندبى تعسفيا وهذا القرار صدر لى يوم ١٩/١٠/٢٠٢٢ بالرغم انه لم يتم التحقيق معى فى هذا الجزاء ولم يتم استدعائى نهائيا ولا اعلم لهذا القرار طول فترة الإجازة انه تم توقيع جزاء بخصم ثلاثة أيام فى نفس الموضوع وهذا يعنى اننى حصلت على جزاءين فى نفس الموضوع القانون نص على عدم إستخدام النقل كوسيلة لمجازاة الموظف طبقا لقانون 81 لسنة 2016 وقد أصدر قرار بنقلى الى ادارة الجمالية مما ترتب على ذلك خصم الكادر والحافز بنسبة ٥٠٪ من راتبي مما أضر بسمعتى الوظيفية والمهنية فهذا القرار معناه أنني لا أجيد التعامل مع هذه الفئة من الطلبة وترتب ايضا على هذا الجزاء حرماني من ترقية كبير أخصائيين.