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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيراميكا كليوباترا يحتفي بجهاز منتخب مصر

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

شهدت الساعات القليلة الماضية، احتفاء نادي سيراميكا كليوباترا بالجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم.

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بعد مغادرته المستشفى .. حسام حسن يتابع مباراة سيراميكا والجونة من ملعب المقاولون العرب

وحرص طارق أبوالعينين نائب رئيس نادي كليوباترا على الاحتفال بالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام وإبراهيم حسن.

وعبر نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا عن دعمه الكامل للجهاز الفني الوطني لمنتخب مصر في المرحلة المقبلة ،

كما شهد اللقاء حرص طارق ابو العينين  الذي جمعه مع كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب على هامش لقاء فريق سيراميكا كليوباترا مع الجونة بالجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري، على تقديم قميص الفريق للتوأم حسام وابراهيم حسن، متمنيًا لهم وللجهاز الفني كل التوفيق.

وكان حسام حسن قد تولي تدريب المنتخب المصري خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، والذي رحل عن الفراعنة بسبب الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

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