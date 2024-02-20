طرح مجمع الـكرنك الحرفي شمال قنا أمام المستثمرين

أعلن أشرف اللواء الداودى محافظ قنا، عن طرح المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا، للمستثمرين خلال شهر.

جاء خلال الاجتماع الذى عقده، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائب مصطفى محمود عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بيّن المحافظ، أن المجمع مقام على مساحة 840 مترا مربعا، وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه ويضم المجمع ماكينات حياكه و عدد من الماكينات المكملة لها.

و عدد 4 ورش صناعات صغيرة، و فصل محو أمية، فضلا عن الخدمات الخاصة بالمجمع، ويوفر المجمع نحو 75 فرصة عمل مباشرة ، 150 فرصة عمل غير مباشرة.

وأضاف المحافظ، أن المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك يعد أحد المشروعات التنموية، التى نفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030.

وفي أول يناير الماضي، أبرمت محافظة قنا وهيئة تنمية الصعيد، برتوكول لإدارة المجمع، وبموجبه ستقوم المحافظة، بإدارة وتأجير وتشغيل وصيانة المجمع الصناعي الحرفي، الذى انشائته هيئة تنمية الصعيد ضمن الموازنة التخطيطية بالهيئة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وذلك لتنفيذ مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية بمحافظة قنا وتم تجهيزه للاستخدام كورش للحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

بغرض توفير فرص عمل وتحقيق التنمية المتكاملة، على مساحة ٨٤٠م٢ ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت بالقرار رقم ١٥ لسنه ۲۰۲۳.

وافتتح محافظ قنا، واللواء اركان حرب مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، المجمع ، الذى يعد احد المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة فى أول العام الحالي.