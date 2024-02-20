انفجار أنبوبة فى منزل بالإسماعيلية

أصيب شخصان بحروق في انفجار أسطوانة غاز بمنزل بقرية المحسمة القديمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية.

إصابة شخصين بحروق في انفجار أسطوانة غاز بالإسماعيلية



وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد إصابة شخصين بحروق في انفجار أسطوانة غاز بمنزل بمنطقة المحمسة القديمة الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.

ودفع مدير مرفق إسعاف الاسماعلية بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى المجمع الطبي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم

وتبين إصابة كل من مصطفى شعبان بحروق من الدرجة الثالثة، وشخص آخر مجهول الهوية بجرح نافذ بالصدر غيبوبة تامة، كما تبين أن سبب انفجار انفجار في منظم الأنبوبة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المجمع الطبي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.