نيجيريا ستنشر تقريرا عن الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل مدنيين هذا الشهر

قال وزير الدفاع النيجيري الجنرال كريستوفر موسى، يوم الثلاثاء، إن التقارير المتعلقة بهجوم عسكري بطائرة بدون طيار أسفر عن مقتل 85 مدنيًا، على الأقل في ولاية كادونا الشمالية في نوفمبر تشرين الثاني ستنشر بحلول نهاية الشهر.

وأمر الرئيس بولا تينوبو بإجراء تحقيق شامل في أعقاب الهجوم الذي استهدف المتمردين وقطاع الطرق.

تم استدعاء الجيش والقوات الجوية لمواجهة التهديدات المتزايدة في شمال غرب نيجيريا والمنطقة الوسطى التي تشكلها العصابات الإجرامية المسلحة التي تمطر القرى بالرصاص وتنفذ عمليات اختطاف جماعية، ويقاتل الجيش أيضا تمردا إسلاميا في شمال شرق البلاد.

وأضاف الجنرال موسى للصحفيين في أبوجا "نحن هنا لحماية المواطنين الأبرياء وليس لمهاجمتهم، لقد حدث خطأ ونحن نتعامل مع مثل هذه القضايا".

وقال وزير الدفاع "التقارير جاهزة ومن المرجح أن تنشر قبل نهاية هذا الشهر. لقد واجهنا بعض التأخير" مضيفا أنه كان من الصعب الحصول على أسماء الضحايا.

وقال الجنرال موسى إن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا تسعى إلى تصنيع الأسلحة لأن معظم الدول كانت مترددة في بيع الأسلحة لنيجيريا بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان ولم يذكر الدول.