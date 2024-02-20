"الإهتمام بالعنصر البشري " ندوة تثقيفية بإعلام الزقازيق

نفذ مجمع إعلام الزقازيق، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية بمجلس مدينة ديرب نجم ضمن فاعليات الحملة الإعلامية الموسعة التي ينفذها قطاع الاعلام الداخلي برئاسه الدكتور احمد يحيى، تحت شعار «أسرتك ثروتك».

تحدث في اللقاء أحمد ضاحي رئيس مجلس ومدينة ديرب نجم، مؤكدًا أن العنصر البشري هو أساس التنمية والتقدم في أى مجتمع، وإذا ثم تأهيله وتدريبه سيكون من أهم الحلول لمجابهة المشكلة السكانية الحالية.

وأشار إلى أن دولة الصين يقترب عدد سكانها من المليار والنصف، ورغم عدد سكانها الكبير لا تعاني من أي شي، بسبب الاهتمام والعناية بالعنصر البشري، والارتقاء بمهاراته للوصول إلى مجتمع منتج فى النهاية يستهدف التقدم والرقي.

وأوضح أن شعار الحملة الاعلامية للهيئة العامة للاستعلامات له أهمية كبرى، فالاسرة هي نواة المجتمع، والارتقاء بالعنصر البشري يبدأ بتربيتنا لاولادنا كونهم نواه المستقبل والغد المشرق إذ أحسنا الاستثمار فيهم.

وذكر أن ثمار الرعاية السليمة بالعنصر البشري وأولادنا، سيأتي ثماره على المدى القريب والبعيد أيضا، مؤكدا أن هذه الرعاية لن تكون بتوفير المال واعطائهم فحسب، ولكن بالرعاية الصحية والتربية البدنية، وكذلك التربية النفسية للابناء، وتعليمهم مبادئ المجتمع والقيم الحميدة.