"شردي" يوجه رسالة إلى محافظ بورسعيد: “هدم منزل فارس الصحافة لا يصح”

نشر الإعلامي محمد شردي، عبر صفحته الرسمية “فيسبوك” رسالة وجهها إلى اللواء عادل الغضبان،محافظ بورسعيد، بشأن هدم منزل الصحفي الراحل مصطفى شردي ابن بورسعيد.

وكتب عبرها :"رسالة إلى محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، أنت تقوم الآن بهدم منزل وفيلا فارس الصحافة المصرية وابن بورسعيد مصطفى شردي، حاولت التواصل معكم دون جدوى، هذا المنزل ملكية خاصة ومدفوع كامل الالتزامات ولم نتنازل عنه ولم نؤجره ولم نبيعه، ولايصح أن يضيع الحق دون مبرر، ولا يصح سحب ملكية بعقد ثابت مع الدولة وملايين من الاستثمارات من أجل مستثمر تريد أن تعطيه أرضا".

وشدد “شردي”، على أنهم مستعدون لشراء الأرض ودفع المقابل مرة أخرى، متابعًا: “الظروف الحالية لا تتحمل أن تزيد من غضب المواطنين ضد الدولة.. يا عادل يا غضبان ما تفعله الآن ليس في مصلحة الوطن والمواطنين”.