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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمود الخطيب يحضر مران الأهلي قبل مواجهة ميدياما الغاني

محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

حضر محمود الخطيب ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، مران الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء استعداداً لخوض مباراة ميدياما الغاني التي تقام يوم الجمعة المقبل في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتواجد الخطيب في ملعب (مختار التتش) لتحفيز لاعبي الفريق الأحمر ومطالبتهم بتحقيق نتيجة إيجابية في ضيافة الفريق الغاني.

ويستعد الأهلي للسفر غداً الأربعاء لخوض لقاء ميدياما الغاني بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط وخلفه شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني برصيد 5 نقاط ثم ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط.

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